Max Verstappen ha conquistato una fantastica pole position anche nel Gran Premio del Belgio di Formula 1 che domenica si disputerà sull'iconico circuito di Spa, realizzando nell'ultimo tentativo della Q3 il tempo di 1:46.168.

In mattinata, però, durante l'unica sessione di libere - tra l'altro senza che i tempi venissero omologati a causa della forte pioggia - il team Red Bull ha deciso di sostituirgli il cambio, superando così il limite delle parti meccaniche consentite senza incorrere in penalità. Pertanto, al via, retrocederà nella sesta posizione della griglia.

Un'ottima notizia, per la Ferrari di Leclerc, visto che il monegasco ha conquistato il secondo miglior tempo di giornata e, pertanto domenica partirà in testa.

Al primo tentativo della Q3, è stato Leclerc a far segnare il tempo migliore in 1:47.931, superando Verstappen di oltre un decimo, e migliorandosi poi di un secondo nell'ultimo tentativo... ma non è stato sufficiente per battere l'olandese, più veloce di lui di ben otto decimi.

Il compagno di squadra di Verstappen, Sergio Perez, si è classificato terzo, con un distacco di nove decimi. Il poleman della scorsa settimana a Budapest, Lewis Hamilton (Mercedes), è stato autore di un ottimo ultimo settore nel secondo tentativo che gli ha permesso di chiudere la Q3 al quarto posto, facendo meglio di meno di un decimo dell'altro ferrarista, Carlos Sainz, quinto.

Reduce da due podi consecutivi, la McLaren, al contrario delle previsioni, non ha brillato, con Oscar Piastri e Lando Norris, rispettivamente, sesti e settimi, davanti all'altra Mercedes di George Russell.

A chiudere la top ten dei dieci migliori tempi, le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, in nona e decima posizione.

Sabato, a mezzogiorno, le qualifiche per la gara Sprint che prenderà il via alle 16:30.

Mentre per domenica le previsioni danno scarse possibilità di pioggia, sabato è molto probabile che sulla pista del Circuit National de Francorchamps si gareggerà sul bagnato.





Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1684978150017511424