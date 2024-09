NABA, Nuova Accademia di Belle Arti annuncia un nuovo Open Day martedì 10 settembre a partire dalle ore 10:00. L’evento dedicato ai talenti creativi del futuro, italiani e internazionali, è aperto a tutti coloro che desiderano scoprire l’ampia offerta formativa dell’Accademia nei suoi due campus di Milano e Roma.

Il 10 settembre, NABA apre le porte dei suoi due campus – a Milano, in via C. Darwin, 20 e a Roma in via Ostiense, 92 - presentando la proposta didattica dei Trienni, dei Bienni Specialistici e dei Master Accademici dell’Accademia. Si avrà la possibilità di visitare i campus o, in alternativa, approfondire la conoscenza dei percorsi formativi in modalità digitale, attraverso la piattaforma online dedicata.

Sia presso i campus che online, si avrà l’opportunità di interagire con i docenti e i referenti dell’Ufficio Orientamento di NABA, entrare nel dettaglio dell’offerta proposta dall’Accademia e approfittare di un confronto personalizzato. NABA illustrerà, inoltre, tutte le informazioni che riguardano i corsi ma anche le numerose collaborazioni avviate con le aziende italiane e internazionali e con prestigiose istituzioni culturali. Una parte dell’evento sarà dedicata alle differenti strutture e i vari servizi a disposizione di ogni studente. I colloqui potranno avvenire direttamente in sede o accedendo a una Zoom room dedicata sulla piattaforma interattiva aperta durante l’intero Open Day. Cliccando qui è possibile registrarsi all’Open Day.

Il 10 settembre sarà possibile conoscere e immergersi in NABAland [1] l’isola digitale di NABA e dei suoi studenti, all’interno di Fortnite, il popolare gioco online. Nei campus di Milano e Roma sarà possibile accedere allo speciale spazio digitale che ne presenta le fedeli riproduzioni, per ritrovare ed esplorare alcuni dei luoghi iconici che li contraddistinguono. Chi accede all’isola potrà intraprendere delle divertenti sfide ludico-sportive con scontri pensati in modalità 3vs3. Lo spazio digitale è realizzato dai Laboratori e dalla Faculty dell’Area Media Design and New Technologies attraverso le tecnologie dall’avanguardia.

Nel corso dell’Open Day del 10 settembre sarà anche possibile scoprire le prossime novità dell’Offerta Accademica, come la nuova formula Hybrid Part Time: da Gennaio 2025 per i Master Accademici in Creative Advertising, Fashion Digital Marketing e Contemporary Art Markets, oltre alla fruizione standard, NABA offre la possibilità di frequentare lezioni serali infrasettimanali da remoto e un weekend al mese in presenza, per coniugare in modo flessibile studio e lavoro. Per l’A.A. 2025/26 NABA propone il nuovo Master Accademico in Sneaker Design (attualmente in corso di approvazione) dedicato a tutti coloro che intendono formarsi nel campo del design della calzatura, in particolare streetwear, e l’attivazione del nuovo Triennio in Fashion Marketing Management (anch’esso in corso di approvazione) anche nel Campus di Roma.

Queste novità si aggiungono alle numerose già in partenza nell’A.A. 2024/25, tra cui si ricordano: tra i percorsi triennali il Triennio in Fashion Marketing Management (in corso di approvazione) nel campus di Milano, il Triennio in Comics and Visual Storytelling in entrambi i campus e l’avvio anche nel Campus di Roma del Triennio in Design (in corso di approvazione) che si articolerà in quella sede negli indirizzi Interior Design e Product and Innovation Design; tra i percorsi postgraduate nel campus di Milano si segnalano, infine, l’avvio del Biennio Specialistico in Digital and Live Performance e il Master Accademico in Italian Design.

L’offerta accademica di NABA si completa anche dei nuovi Dottorati di Ricerca: il PhD in Artistic Practice e il PhD in Pratiche Artistiche e Cultura del Progetto.





[1] Questa è un'esperienza di Fortnite di un creatore indipendente e non è sponsorizzata, avallata o gestita da Epic Games, Inc