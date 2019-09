Cerreto Laziale, musica e poesia a corollario dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie

Si svolgerà domenica prossima 15 settembre 2019 in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie la premiazione della rassegna di poesia in dialetto cerretano.

Antica e ormai consolidata tradizione questa per Cerreto Laziale: già dal 1964, infatti, gli abitanti di questo borgo medioevale si sfidano a colpi di rime.

Recentemente tutte le poesie presentate negli anni scorsi sono state inserite in una raccolta il cui ricavato è stato destinato, su volere della Confraternita della Madonna delle Grazie, all'istituto scolastico dell'ospedale Bambin Gesù di Palidoro.

Oltre a conoscere i vincitori della rassegna, i convenuti potranno in quei giorni assistere a gradevoli spettacoli.

Si parte giovedì alle 21,30 con l'esibizione dei bambini del laboratorio teatrale di Cerreto che porteranno in scena Biancaneve e il bosco inca sinato.

Da venerdì poi si avrà la possibilità di percorrere un viaggio nella storia della musica grazie a tre fantastici concerti. Venerdì suonerà la nuova tribute-band di ragazzi di Cerreto dei Pooh “Giorni Infiniti-Tribute band”.

Sabato 14 settembre saliranno sul palco i Liberi Liberi – Vasco Rossi Tribute Band con Alberto Rocchetti, storico tastierista ufficiale della band del Blasco.

Domenica 15 settembre Roberto Pamchianchi interpreterà il grande Lucio Battisti con la partecipazione della International String Quartet in un concerto di pura classe.

A partire da sabato 21 e per l'intera giornata di domenica 22 andrà in scena la 42esima sagra delle pizzarelle, pasta tipica locale.

Insomma ce n’è per tutti i gusti.