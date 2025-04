Patrizia Riello Pera: la poesia come bussola interiore.

La mia pagina https://ilibridipatriziariellopera/poesia offre uno spazio dedicato alla poesia, con un focus particolare sulla silloge Magiche poesie, proposta da DCN Libri al Premio Strega Poesia nel 2024.Questo lavoro, frutto di un'intensa ricerca interiore, esplora temi universali come l'amore, la libertà e la resilienza.

Ho partecipato a diverse antologie edite da Aletti, ottenendo dei riconoscimenti significativi.

La mia pagina dedicata alla poesia è appena abbozzata, ma vi potrete già trovare materiale indicativo circa la mia attività poetica. L'obiettivo è quello di creare un dialogo con i lettori, invitandoli a esplorare le proprie emozioni e a trovare nella poesia un rifugio e una fonte di ispirazione.

Le mie poesie sono un invito a rallentare, a fermarsi un istante per ascoltare la voce interiore che spesso viene soffocata dal rumore della quotidianità. È un invito a riscoprire la bellezza delle piccole cose, a trovare conforto nella natura e a celebrare la forza dell'animo umano.

Patrizia Riello Pera



Fb Le poesie di Patrizia Riello Pera:

https://patriziarielloperalibri.it/poesia/

https://youtu.be/PGikQRJyOHw

https://youtu.be/dEDENndNwP4



LE NOSTRE ANIME

Questa notte,

come ogni notte,

Amore mio,

ci troveremo nel mondo reale,

così diverso da quello che sembra tale

e che noi chiamiamo mondo

e ci ameremo e consoleremo

e i nostri pensieri si uniranno

in un immenso sentimento

d’amore e di emozioni.

In un mondo senza tempo

le nostre anime si fonderanno,

Amore mio,

in quello che noi qui chiamiamo Sogno.

E l’indomani ci risveglieremo

in questo mondo che sembra reale,

ma che in realtà è soltanto un sogno.

E verremo risucchiati dagli eventi,

dall’egoismo e dalle lotte

di questo mondo corruttibile e corrotto,

in cui tutti siamo presi dal desiderio

di raggiungere i traguardi,

nella speranza di compiere ognuno

la propria Missione,

perché così è giusto.

E forse la mia missione è simile alla tua,

Amore mio.

Ma tornati in questo mondo

non ricorderemo più esserci amati.