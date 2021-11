Le nuove previsioni per la categoria Miglior film d’animazione, rispetto a quelle precedenti redatte nel mese di giugno, offrono un quadro più chiaro su quello che possiamo aspettarci da questa gara in vista degli Oscar 2022.

Attualmente sono 6 i film in pole position che potrebbero essere confermati nella shortlist dei semifinalisti con cui l'Academy ogni anno seleziona i film d’animazione idonei per gli Oscar nella categoria Best Animated Feature. Tra questi spiccano: Flee, I Mitchell contro le macchine, Luca, Raya e l’ultimo drago, Belle, Encanto