In attesa di conoscere i nominati dei Gotham Awards che di fatto ufficializzeranno l’inizio della Stagione dei Premi (almeno per quanto riguarda il cinema indipendente) scopriamo quali attori si confermano dei potenziali competitors per una nomination ai prossimi Oscar, rispetto alle previsioni che abbiamo redatto nel mese di agosto.

Sul podio si confermano Benedict Cumberbatch per l'applaudito The power of the Dog di Jane Campion nei panni di un dispotico allevatore, Denzel Washington nell’ adattamento cinematografico della famosa tragedia di Shakespeare, Macbeth, dal titolo The Tragedy of Macbeth, e il favorito (per ora) Will Smith che nel film Una famiglia vincente - King Richard interpreta Richard Williams, padre delle due leggende del tennis femminile mondiale, le sorelle Venus e Serena Williams.