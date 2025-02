Playoff Champions League, Milan-Feyenoord 1-1: Gimenez-gol ma Theo si fa espellere, rossoneri eliminati.

Nel ritorno dei playoff di Champions League il Milan non va oltre l'1-1 col Feyenoord, non riesce a ribaltare l'1-0 dell'andata ed è eliminato. A San Siro i rossoneri sbloccano la gara al primo minuto con Gimenez ma l'espulsione di Theo Hernandez al 51' per doppia ammonizione cambia completamente la partita. La squadra di Conceiçao, rimasta in 10, subisce il pareggio di Carranza al 73'.

Agli ottavi ci vanno gli olandesi, che incontreranno una tra Inter e Arsenal.