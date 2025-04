All’Allianz Stadium di Torino Juventus- Lecce finisce 2-1. Bianconeri momentaneamente in Champions, terzi in classifica a quota 59.

Decidono le reti di Koopmeiners al 2' e di Yildiz al 35', inutile la rete di Baschirotto all'87'. I salentini colpiscono un palo al 5' con Krstovic.

Partenza fulminea degli uomini di Tudor che passano in vantaggio dopo appena 2’ di gioco. Verticalizzazione di Vlahovic dalla sinistra per Koopmeiners che in area calcia e batte Falcone.

Al 5' la reazione Lecce: Krstovic tira da fuori area, colpo di biliardo ma il palo dice no, ancora dopo sempre lui tira ancora ma para Di Gregorio

Ancora Vlahovic pericoloso al 6’ spreca la palla del 2-0, non riesce a coordinarsi e tira alto sopra la traversa.

I padroni di casa insistono ed è di Vlahovic che ci prova al 20’ ma para Falcone.

Il raddoppio della Juve arriva al 35’ con Yildiz. Contropiede corale bianconero con Thuram che scambia con Yildiz sulla sinistra, la palla arriva a Vlahovic appena dentro l'area. Assist del serbo che, spalle alla porta, serve il tedesco che mette dentro.

I salentini non si danno per vinti: al 42’ brividi per la porta difesa da Di Gregorio. Incursione di Gallo che incespica contro il portiere bianconero, ma l’azione era comunque viziata dall’off-side del giallorosso.

In avvio di ripresa ancora i bianconeri in attacco. Al 53’ ancora una parata di Falcone sulla conclusione del solito Vlahovic su assist di Koopmeiners.

Nuova occasione per la Juve al 54’. Nuovamente il tandem Koopmeiners-Vlahovic risolve Falcone con una tempestiva uscita bassa.

Al 62’ occasione per il Lecce. Palla per Morente al centro ma ci arriva Di Gregorio, sulla respinta nuova azione ma la palla finisce in angolo.

Il ritmo in campo è leggermente calato ma la partita vive di sprazzi improvvisi.

Brivido per la Juventus all’84’. Rebic si divora il gol. Thuram perde palla al limite e regala a Rebic. Il croato, tutto solo contro Di Gregorio, si fa anticipare dal portiere della Juve.

Accorcia le distanze il Lecce all’87’ con Baschirotto. Punizione battuta da Helgason che mette in area, Baschirotto di testa schiaccia all’angolino di sinistra: palo-rete.