Il Titan è un sommergibile che può ospitare fino a cinque persone ed è stato progettato per scendere fino a una profondità di 4.000 metri ad una velocità di 3 nodi, ovvero a circa 5,6 Km/h.

Il Titan è il sommergibile che dopo un ora e tre quarti dall'inizio dell'immersione per arrivare al relitto del Titanic ha perso ogni contatto con la nave appoggio, la Polar Prince.

Secondo la Guardia Costiera degli Stati Uniti che coordina le ricerche da Boston, nonostante , il sottomarino avrebbe avuto a disposizione una riserva di ossigeno (per le emergenze) valutabile tra le 70 e le 96, a partire dalle 23 di lunedì. Pertanto, in teoria, se la struttura del sommergibile è integra, le persone a bordo hanno delle possibilità di sopravvivenza.

Gli Stati Uniti hanno inviato due aerei Hercules C-130 per verificare se il sommergibile non sia riemerso da qualche parte lontano dalla Polar Prince. Anche il Canada ha a sua volta inviato due aerei, un C-130 canadese e un P8 dotato di sonar sottomarino. Boe provviste di sonar sono state sparse nell'area dove il sottomarino potrebbe trovarsi.

Sul posto il Canada ha inviato anche una nave della propria Guardia costiera, la Kopit Hopson, mentre altre navi stanno iniziando a collaborare alla ricerca. Tra queste, nell'are del relitto del Titanic, vi sarebbe anche una nave commerciale dedicata a posare tubi sul fondo marino. La nave è dotata di un veicolo subacqueo azionato a distanza in grado di raggiungere le profondità di quelo tratto di mare. Nel caso riuscisse ad individuare il sommergibile, la nave sarebeb molto probabilmente in grado di agganciarlo e portarlo in superfice.