Dal 4 al 6 ottobre, sul circuito di Motegi si disputerà il Gran Premio del Giappone, 16.a tappa della stagione 2024 della MotoGP.

Il circuito di Motegi, situato nel distretto di Kanto e nato come banco di prova per le moto Honda, è lungo 4,8 km, ha un rettilineo di 762 metri, 8 curve a destra e 6 a sinistra.

Lo scorso anno, Martin si impose sia nella Sprint che nel Gran Premio, dove Bagnaia, rispettivamente, tagliò il traguardo terzo e secondo.

A questo punto della stagione, sono cinque i gran premi ancora da disputare con Martin in testa al mondiale (366), seguito da Bagnaia che ha 21 punti di distacco (345). Ancora qualche speranza residua (ma solo teorica) per conquistare il mondiale rimane per Bastianini (291) e Marquez (288).







Calendario del Gran Premio del Giappone 2024:

Venerdì 4 ottobre

03:45-04:30 Free Practice Nr. 1

08:00-09:00 Practice

Sabato 5 ottobre

03:10-03:40 Free Practice Nr. 2

03:50-04:05 Qualifiche Nr. 1

04:15-04:30 Qualifiche Nr. 2

00:08 Gara Sprint (12 giri)

Domenica 6 ottobre

03:00-03:35 Warm Up

00:70 Gran Premio (24 giri)





Crediti immagine: x.com/MotoGP/status/1841372546006208993/photo/1