Il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati, fondato da don Giuseppe Serrone nel 2003, ha commentato l'esperienza dall’Assemblea generale del Sinodo a Roma prendendo spunto dall’omelia di Papa Francesco della messa di chiusura del 29 ottobre.

“In questa ‘conversazione dello Spirito’ abbiamo avuto l’opportunità di sperimentare la dolce presenza del Signore e scoprire la bellezza della fraternità. Ci siamo ascoltati e soprattutto, nella ricca varietà delle nostre storie e dei nostri sentimenti, abbiamo ascoltato lo Spirito”.

Per don Giuseppe Serrone, "l'ascolto dello Spirito è fondamentale per dare spazio al cammino di rinnovamento della Chiesa a partire dal Concilio Vaticano II. Non possiamo tenere nascosta la realtà della crisi dei preti. una nuova linfa potrebbe arrivare dalla riammissione al ministero pieno sacerdotale dei preti sposati con le loro famiglie".