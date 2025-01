C’è un borgo che sembra uscito dalle pagine di un libro di leggende, un luogo dove passato e mistero si fondono in un abbraccio senza tempo. Grazzano Visconti, con le sue torri medievali, le strade acciottolate e l’atmosfera unica, ti accoglie come se fossi in un’altra epoca.

Ogni angolo ha una storia da raccontare, ma c’è una voce che, più di tutte, continua a farsi sentire.

Aloisa.

Il suo nome risuona tra le pietre antiche, la sua presenza si percepisce nel vento che accarezza il borgo al calar della sera. Una leggenda? Forse. Ma a Grazzano Visconti nulla è mai come sembra.

Scopri la sua storia e lasciati affascinare da questo borgo unico, dove il passato non smette mai di parlare

Questa la sua storia