Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del Governo da lui presieduto.Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Questa la nota diffusa dal Quirinale in mattinata, dopo che Mario Draghi lo aveva anticipato alla Camera dove stamani era convocata la seduta per discutere la fiducia al suo governo.

A questo punto, non rimane che conoscere la data delle elezioni che i più indicano per il prossimo 2 ottobre.







Crediti immagine: cs Quirinale