L'epopea d'azione RRR parte favorita ai prossimi Oscar nella categoria Miglior canzone originale grazie alla coinvolgente "Natu, Natu" che ha finora conquistato numerosi premi assegnati durante l'Awards Season: dal Critics Choice Award al Golden Globe, dall’HCA Film Award fino al Variety Artisans Award.

A ribaltare questo atteso verdetto ci provano Lady Gaga per Top Gun: Maverick (Satellite Award) e Rihanna per Black Panther: Wakanda Forever (Hollywood Music in Media Award), anche se al momento le loro chance sono piuttosto ridotte.