Con grande anticipo rispetto al calendario, prende il via l’estate 2023 targata DV Connection, l'agenzia di Damiano Vassalli che propone eventi in grado di coniugare divertimento e stile. In tutta la provincia di Bergamo e sul Garda, per tutta la nuova stagione, tante feste imperdibili, nel weekend e nel bel mezzo della settimana.



Il primo appuntamento da doppio cerchio sul calendario è quello di lunedì 24 aprile 2023. Si tratta di una serata prefestiva, a Nembro (BG), dove va in scena uno scatenato Remember OroNero Love&Music 2008-2015, un "Love Sex American Express" party. E’ la festa che presenta la nuova stagione di DV Connection, piena di appuntamenti importanti e imperdibili, ogni settimana, a Bergamo e sul Garda. Per l’occasione arriva in console Cristian Marchi, top dj simbolo del divertimento di quegli anni e non solo. Un artista in grado di far scatenare e divertire fino all'alba chi per tanto tempo ha frequentato i party di OroNero, locale simbolo del periodo.



Ogni mercoledì, poi, ecco Sunset on Hills alla Tenuta Celinate di Scanzorosciate, con un programma all'altezza delle aspettative dei più esigenti, in ambito drink, food, musica, relax e dintorni. E' il momento perfetto per rilassarsi, già dall'ora dell'aperitivo, a metà della settimana, una serata in vigna sicuramente imperdibile.



Bollicine Dinner Party @ La Rosa Bianca - Zanica, di scena il venerdì, rappresenta invece il modo perfetto per iniziare il weekend. Dopo aver gustato piatti eccellenti, ci si scatena fino a tardi con dj set e performance uniche.



Insomma, a chi sogna di vivere un'estate a 5 stelle a Bergamo & dintorni, ci pensa lo staff di DV Connection. Che infatti propone ben 6 party di domenica. L’appuntamento è al Barbariccia Beach @ Castello degli Angeli - Carobbio. Si tratta di pool party scatenati, da vivere in costume, con gli amici, nel verde e a due passi dalla città. Sempre di domenica, DV Connection propone alcuni eventi al Coco Beach, hot post di Lido di Lonato (BS).



INFO 3494410654

www.dvconnection.it