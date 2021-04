Annunciati i verdetti dei Makeup Artists and Hair Stylists Guild Awards (MUAHS), i premi con cui il sindacato dei truccatori e degli hair stylist cinematografici e televisivi elegge ogni anno le migliori realizzazioni professionali della stagione.

I loro verdetti sono molto importanti in chiave Awards Season perchè permettono di prevedere i favoriti agli Oscar nella categoria Miglior trucco e parrucco dato che su 7 edizioni, ben 6 volte il vincitore delle categorie Best Film Period/Character Make-Up e Best Film Period/Character Hair Styling ha conquistato successivamente anche l'ambita statuetta.

Quest'anno ha vinto in queste due categorie il favorito Ma Rainey's Black Bottom. Tra i vincitori si fa notare anche Mark Coulier per Pinocchio di Matteo Garrone nella categoria Best Film Special Make-Up Effects.