"Non tutti possono diventare dei grandi artisti ma un grande artista può celarsi in chiunque" (Ego, dal film Ratatouille). Questa citazione coglie l'essenza di "Go Italy! Young Artists", il format tv ideato da Ditutto e prodotto da Wd Editore srls, che ha come obbiettivo, oltre a quello di far conoscere la carriera di giovani artisti emergenti, anche quello di svelare cosa c'è dietro il loro lavoro, mettendo in risalto la loro creatività fatta spesso di passione, emozioni e vita vissuta. Alla conduzione del talk show il deejay-producer Lele Procida, che durante ogni puntata intervisterà quattro artisti: «Saranno in tutto sedici i nuovi talenti della musica italiana in questa nuova stagione e anche quest'anno ci saranno delle belle sorprese, abbiamo conosciuto personaggi di cui sentiremo presto parlare, con proposte musicali davvero interessanti!».

Questi i sedici artisti che saranno ospiti sul palcoscenico virtuale di "Go Italy! Young Artists": nella prima puntata Frencys (Roma), Martina Marchetti (Bergamo), Max De Lorenzis (Brindisi) e Raesta (Roma); nella seconda puntata Giulia Boria (Cattolica), Claro (New York), Monterosso (Siracusa) e Alfiero (Terracina); nella terza puntata Daevid (Verona), Natalia Moskal (Milano), Warco (Marsala) e Sinedades (Firenze); nella quarta ed ultima puntata Eric Mormile (Napoli), Neidia (Milano),Mariateresa (Pantelleria) e Alice Alagna (Roma)

Ospite fisso del programma il noto musicista e produttore internazionale Roberto Costa, al quale abbiamo chiesto un parere sugli artisti di questa terza stagione: «Gli artisti mi son sembrati molto consapevoli e motivati. Mi sembra che abbiano le idee piuttosto chiare. Inoltre mi ha stupito il livello di preparazione, tutti hanno un approccio quasi "scientifico" con la musica, studiano molto».

"Go Italy! Young Artists" sarà trasmesso con cadenza settimanale da lunedì 18 novembre su Ditutto Italia (facebook), Ditutto Channel Tv (youtube) e sul web network DSP (l'elenco dei partners del web network è visionabile su ditutto.it) e da martedì 19 novembre sull'emittente televisiva Mediterranea Tv (SmartTv canale 268 o App, Puglia canale 89 DTT, web mediterraneatv.it).

Official Partners Mediterranea Tv, Breight Film, Silver Music Radio, Music Records Italy, AllaDiscoteca, Radio Albatro. Distribuzione ai media ltc - lorenzo tiezzi comunicazione. Distribuzione televisiva Fox Production Television Italia. La terza stagione di "Go Italy! "Go Italy! Young Artists" è presentata da Colmac Italia.

Lele Procida, da 48 anni deejay e speaker radiofonico, ha praticamente visto nascere la musica da discoteca di cui è un profondo conoscitore. È anche una notissima voce di spot pubblicitari e documentari in onda sulle più importanti reti nazionali e locali.

Roberto Costa autore, editore di grandi artisti italiani degli anni cinquanta e sessanta come Giorgio Consolini, Nilla Pizzi, Milva, Luciano Tajoli, è stato bassista turnista, fonico professionista e arrangiatore per tanti artisti nazionali come Lucio Dalla (per cui scrive la musica di "Se io fossi un angelo"), Ivan Graziani, Ron, Luca Carboni, Mina, Gianni Morandi, Luciano Pavarotti e altri, nonché autore e produttore di musiche per spettacoli teatrali e televisivi su circuito nazionale.