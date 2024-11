Ilenia Menale riporta.

Dopo essersi distinto per eccellenza presso la scuola professionale per acconciatori a Como, Mattia Scalzo ha accumulato preziose esperienze lavorando dal 2008 al 2020 nel negozio di famiglia. Il suo percorso professionale ha raggiunto nuovi orizzonti in Svizzera, dove nel 2021 ha inaugurato con grande successo il suo salone, Scalzo Hair Beauty, situato nel cuore di Mendrisio. Il salone offre servizi unisex adatti a ogni età, inclusi trattamenti esclusivi per sposi e hair tattoo, una tendenza molto in voga tra i giovani della zona.

La maestria di Mattia non si limita alla semplice acconciatura: egli è un vero consulente di immagine capace di trasformare radicalmente l'aspetto dei suoi clienti. Dopo un corso avanzato a Roma, si è specializzato anche in hair tattoo, che ora rappresenta uno dei servizi più richiesti del suo salone. Oltre a ciò, Mattia sta perfezionando i suoi studi per diventare formatore ufficiale.

Il suo impegno e la sua dedizione non solo hanno consolidato il successo del suo salone ma hanno anche facilitato collaborazioni significative, come quella con la squadra di calcio locale. L' eccellente reputazione di Scalzo Hair Beauty è evidente dalle recensioni online, dal sito web e dalle pagine social del salone.

Mattia spiega: "Il mio obiettivo è esaltare la personalità dei miei clienti partendo dal loro aspetto esteriore. L' alta qualità del nostro servizio è un tratto distintivo che ci permette di migliorare il benessere delle persone, aggiungendo valore alla loro vita sociale. Con l' introduzione delle extension e altri servizi innovativi, offriamo non solo trattamenti, ma esperienze memorabili che i nostri clienti apprezzano profondamente. Questa è la vera essenza del nostro successo".

