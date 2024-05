Continua l'ottimo feeling di Pecco Bagnaia con il circuito del Mugello, dove oggi ha fatto registrare il miglior tempo del venerdì, chiudendo in testa la sessione di pre-qualifica che seleziona i dieci piloti che sabato potranno accedere direttamente alla Q2 del Gran Premio d'Italia di MotoGP: 1:44.938 il tempo fatto registrare dal campione del mondo del team Ducati, che ha preceduto di quasi tre decimi il sorprendente Alex Rins (Yamaha) e l'ormai solito Pedro Acosta (KTM GASGAS).

Rins, che lo scorso anno si era infortunato piuttosto seriamente su questa pista tanto da esser costretto a un lungo periodo di stop, è riuscito a far risorgere - almeno per oggi - la M1 da troppo tempo relegata alle posizioni di rincalzo. Va sottolineato che di recente, proprio al Mugello, Yamaha ha effettuato una giornata di test durante la quale è stata valutata e promossa la nuova aerodinamica della scuderia giapponese. Bene anche Acosta nonostante le due cadute che ne hanno caratterizzato il venerdì.

Quarto tempo per Miguel Oliveira, che con la Trackhouse Racing ha contribuito a portare a quattro le scuderie diverse che occupano le prime posizioni. Subito dietro, a soli 5 millesimi, Marc Marquez: un ottimo passo avanti per l'otto volte campione del mondo del team Gresini rispetto agli ultimi due gran premi, dove non era andato oltre la Q1, partendo 13esimo e 14esimo.

Il leader della classifica iridata, Jorge Martin (Pramac), ha chiuso la Practice con il settimo tempo dietro all'altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, sesto a quasi mezzo secondo dal compagno di squadra.

A chiudere la top ten di giornata le due RS-GP Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro, precedute dall'altra Ducati del team Gresini, quella di Alex Marquez.

Fuori dall'accesso diretto alla Q2, le due KTM ufficiali di Brad Binder e Jack Miller, così come le due Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi.

Sabato 1 maggio, alle 10:10, inizieranno le ultime prove libere prima delle qualifiche. Alle 15 inizierà la gara Sprint, che si disputerà su 11 giri.