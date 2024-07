Il 19° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi "E ADESSO? Racconti, visioni e libri sulle cose che finiscono" è in arrivo a Cagliari e in altri comuni della Sardegna dal 2 al 6 ottobre 2024. Con oltre 360 appuntamenti, il Festival invita a riflettere sulla fine delle cose ma anche sulle rinascite, e sulle infinite forme che la vita assume nel rinnovarsi e riscoprirsi, grazie anche alle testimonianze di ospiti italiani e internazionali come scrittrici e scrittori, illustratrici e illustratori, artisti, divulgatori della scienza, operatrici e operatori del settore.

Il Festival è ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie di Cagliari, con il contributo di idee e testi dello scrittore Bruno Tognolini; ogni anno il Festival si dedica ad un tema diverso, declinato tra incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, installazioni, progetti partecipati ed eventi speciali, in un intreccio tra diverse forme d’arte e discipline.

Ad oggi, quasi 12mila persone risultano iscritte alla manifestazione. Giovani lettrici e lettori che parteciperanno con i loro insegnanti, ma anche bambine e bambini, nonne e nonni, genitori, amici a quattro zampe e persone curiose di ogni età che seguono le attività del programma famiglie, insieme a insegnanti, educatori e adulti interessati alla letteratura per l'infanzia e all'illustrazione, per i quali il Festival è un'importante occasione formativa.

La campagna di raccolta fondi lanciata quest’anno su Produzioni dal Basso - prima piattaforma di crowdfunding e social innovation - attiva fino al 31 luglio e con un obiettivo economico di 10mila euro, servirá a garantire la varietà e quantità di proposte del Festival agli stessi livelli di qualità di sempre e a sostenere le spese necessarie per la realizzazione: i costi di ospitalità, logistica, organizzazione, allestimenti, compensi agli artisti, sostenibilità, promozione e comunicazione.



Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/dinecessitatribu-colletta-per-il-19deg-festival-tuttestorie/