Al 10° posto tra i film più attesi della prossima Awards Season troviamo l'attesissima versione di Frankenstein targata Guillermo Del Toro con cui Netflix mira a superare le precedenti versioni cinematografiche che sono riuscite a collezionare solo qualche nominations nelle categorie tecniche ("La moglie di Frankenstein" (1935) quella per il sonoro e "Mary Shelley's Frankenstein" (1994) quella per il trucco).

L'obiettivo è competere nei premi di maggiore rilievo, come Miglior Film, segnando una potenziale svolta nel riconoscimento dell'opera di Frankenstein agli Academy Awards. In una fase precedente dello sviluppo, il film era stato pensato come parte di una nuova serie di remake del "Dark Universe" della Universal Studios (come Dracula Untold del 2014 e La mummia del 2017). Tuttavia, Guillermo del Toro ha sempre immaginato Frankenstein come un progetto indipendente, e così verrà realizzato.

Del Toro promette di offrire una visione intensa, gotica e profondamente umana del classico di Mary Shelley che sarà distribuito a partire da novembre.