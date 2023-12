Rispetto alle previsioni precedenti il direttore della fotografia del film Oppenheimer (Hoyte van Hoytema) si conferma leader di questa categoria per gli Oscar dopo aver vinto i premi assegnati dai circoli dei critici di New York e Atlanta.

L' unico che può ribaltare questo atteso verdetto è Rodrigo Prieto che potrebbe ottenere quest'anno una doppia candidatura e quindi sia per Killers of the Flower Moon che per Barbie, entrambi premiati ai National Board of Review.

Molto distanziati gli altri potenziali competitors della cinquina finale laddove si confermano Maestro, Povere Creature e The Zone of Interest.