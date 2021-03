La Lombardia, dall'inizio delle vaccinazioni, è sempre stata al di sotto della media delle somministrazioni effettuate dalle altre regioni. In questo momento è al quart'ultimo posto delle regioni italiane con 1.208.735 dosi inoculate rispetto al 1.572.370 di quelle finora ricevute.

Se fino a ieri qualcuno poteva pensare che ciò fosse dovuto ad una sorte di previdenza da parte della regione in relazione alle somministrazioni della seconda dose, la recente dichiarazione di Letizia Moratti ha però svelato che non è così.

Che cosa ha detto l'assessora al Welfare e vicepresidente della Lombardia?

"L’inadeguatezza di Aria Lombardia incapace di gestire le prenotazioni in modo decente rallenta lo sforzo comune per vaccinare. È inaccettabile! Grazie agli operatori che si prodigano vaccinando comunque 30mila persone al giorno e grazie ai cittadini lombardi per la pazienza".

In pratica, Moratti ha incolpato Aria, società della stessa Regione che gestisce le prenotazioni della campagna vaccinale anti-Covid, di aver causato intoppi tecnici e organizzativi. Lo sfogo, espresso su Twitter è stato però fatto seguire però da quello di un altro post con l' elenco dei risultati comunque raggiunti, nonostante tutto:

#ASSTMonza 1300 vaccinazioni#ASSTCremona 1100 vaccinazioni#ASSTLariana 984 vaccinazioni

Bravi a recuperare i buchi nelle agende dovuti al disservizio sulle prenotazioni.

I cittadini lombardi hanno dimostrato di aver voglia di vaccinarsi per uscire da questo incubo.#vacciniamo — Letizia Moratti (@LetiziaMoratti) March 20, 2021



Cos'è che ha fatto "esplodere" la Moratti?

Una serie di disguidi che ha fatto sì che a Cremona, Como e Monza si fossero presentate solo poche decine di persone rispetto alle centinaia di dosi preparate in attesa di inoculazione. E non sarebbe stata la prima volta.

E a conferma che la gestione delle vaccinazioni in Lombardia fosse più che problematica, questa la la dichiarazione rilasciata il 19 marzo, il giorno precedente ai tweet della Moratti, da Fabio Pizzul, capogruppo PD in Regione:

"La gestione della campagna vaccinale in Lombardia è un disastro che stanno pagando i più fragili. Nonostante siano passate tre settimane da quando la coppia Moratti-Bertolaso ha annunciato il passaggio a Poste Italiane dopo i disagi di Aria, ancora non si vede alcun effetto di questi annunci, anzi. Si sono moltiplicati i casi malagestione e gli errori.Questa volta i disagi hanno colpito un ultraottantenne della provincia di Varese: dopo essere stato chiamato per la vaccinazione è stato informato che si sarebbe dovuto presentare a Cremona, a più di 170km di distanza da casa. Alla precisa richiesta di cambio della sede, l'anziano si è sentito rispondere che in caso di rinuncia sarebbe stato richiamato più avanti, senza che fossero in grado di dirgli né quando né dove.Pretendere che un uomo di più di 80 anni debba percorrere oltre 170 chilometri per vaccinarsi è la prova di quanto tutto il sistema di prenotazione sia nel caos. È evidente che la Giunta Fontana non riesce a dare seguito ai propri annunci trionfalistici, puntualmente smentiti dai fatti".

Che altro rimane da aggiungere?

L'imbarazzato silenzio di Attilio Fontana (presidente di Regione Lombardia), Guido Bertolaso (consulente per la campagna vaccinale di Regione Lombardia) e... Matteo Salvini, con quest'ultimo che voleva adeguare l'Italia all'efficienza della Lombardia leghista.