La prima giornata di test ufficiali di Formula 1 per la stagione 2025 sul circuito del Bahrain si è conclusa con Lando Norris e la McLaren protagonisti assoluti. Il pilota britannico ha chiuso in testa la classifica dei tempi, segnando il miglior crono della giornata (1:30.430) durante la sessione pomeridiana, precedendo George Russell (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull).

Nelle due sessioni di giornata sono scese in pista solo 10 vetture per sessione. In mattinata, a fare il miglior tempo è stata la matricola - almeno come pilota ufficiale - Kimi Antonelli, giovane promessa della Mercedes, che ha fatto registrare u 1:32.599, dopo aver completato ben 78 giri, il numero più alto di quelli effettuati oggi da un pilota. Alle sue spalle, Liam Lawson (Red Bull) e Alex Albon (Williams). Lewis Hamilton, per la prima volta su una "rossa"al debutto ufficiale hanno chiuso rispettivamente in quarta e tredicesima posizione.

Nel pomeriggio, il primo a scendere in pista è stato Isack Hadjar (Racing Bulls). La sessione, però, è stata interrotta da una bandiera rossa a causa di un improvviso blackout della corrente elettrica. Al rientro, in pista, i piloti hanno trovato condizioni più fredde, con lieve pioggia e il sole ormai tramontato.

Proprio in questo contesto, Lando Norris ha brillato: sfruttando gli ultimi minuti, ha migliorato il tempo fatto registrare in precedenza da Russell di 157 millesimi. Verstappen si è piazzato terzo, mentre Charles Leclerc (Ferrari) e Carlos Sainz, al debutto su una Williams, hanno chiuso quarto e quinto.

Questa la top 10 combinata delle due sessioni include Norris, Russell, Verstappen, Leclerc, Sainz, Pierre Gasly (Alpine), Antonelli, Lawson, Albon e Tsunoda. Tra le matricole, oltre ad Antonelli, vi sono Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto (con la Kick Sauber).

I piloti torneranno di nuovo in pista giovedì per il secondo giorno di test. La sessione mattutina inizierà alle 10:00 ora locale.







Crediti immagine: x.com/F1/status/1894745556045496745/photo/1