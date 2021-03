Poteva essere altrimenti? Sicuramente no, dato che Max Verstappen è stato il più veloce in tutte e tre le prove libere del Gran Premio del Bahrain. Pertanto, era logica conseguenza che il pilota olandese, con la sua Red Bull, conquistasse la prima pole stagionale della Formula 1, staccando di quasi 4 decimi la Mercedes di Lewis Hamilton, che nonostante i problemi con la messa a punto della vettura ha comunque fatto registrare il secondo miglior tempo.

In seconda fila, l'altra Mercedes di Valtteri Bottas, terzo, e la Ferrari di Charles Leclerc che con uno scatto di orgoglio ha surclassato il nuovo compagno di squadra Sainz, che in questi due giorni era apparso più in palla.

"Non ci sono garanzie - ha detto Verstappen - ma per tutta la settimana la macchina ha funzionato benissimo ed è stato un piacere guidarla. Tutto ha funzionato alla perfezione e ovviamente sono molto contento della pole position. Il mio primo giro in Q3 non è stato eccezionale, quindi sapevo che potevo ottenere di più. In generale, la macchina ha funzionato molto bene sia nel giro secco che nel passo gara".

Hamilton è sembrato soddisfatto per il secondo posto in griglia: "Max ha fatto un ottimo lavoro. Era così veloce nell'ultimo giro... Ho dato tutto quello che avevo, ma sfortunatamente non è stato abbastanza. Era il meglio che potevo fare. Ho ottenuto tutto quello che la macchina era in grado di darmi. Abbiamo fatto un ottimo lavoro sin dai test, per portare la macchina dove avevamo bisogno che fosse... il più vicino possibile alle Red Bull. Durante i test, pensavamo di essere più indietro".

Nella quinta casella della griglia troviamo Gasly che ha dimostrato come il team Alpha Tauri, la seconda squadra della Red Bull, abbia fatto passi da gigante durante l'inverno. Subito dietro, le due McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris che a fianco avrà l'altra Ferrari di Carlos Sainz ,che già ieri aveva detto di essere soddisfatto del passo gara, ma di non avere ancora trovato la sintonia giusta con la nuova vettura sul giro da qualifica.

Alonso, su Alpine Renault, e Lance Stroll, sulla nuova Aston Martin, sono gli altri due piloti ad aver gareggiato in Q3, non andando però oltre la quinta fila.

Un'altra giornata da dimenticare per Vettel. Il quattro volte campione del mondo è stato dietro al compagno di squadra Stroll per tutto il fine settimana e in Q1, dopo un primo tentativo andato male, non si è potuto migliorare per le bandiere gialle esposte dopo un testacoda della Haas di Nikita Mazepin. E a proposito di Haas, Mick Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo Michael, si è qualificato 19° al suo debutto in Formula 1.

Domenica i semafori si spegneranno alle 17:00 per il via della prima gara della stagione.