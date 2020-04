Sculture romane - 5



Statua equestre di Marco Aurelio, 176 d.C. ca.

Una raffigurazione di bronzo di Marco Aurelio sopra il suo cavallo, probabilmente eretta intorno al 176 d.C., è stata un modello per la maggior parte delle statue equestri nel corso della storia dell'arte europea.

L'artista rappresentò il duo in movimento: l'imperatore, che regnò dal 161 al 180 d.C., alza il braccio destro mentre il cavallo alza la zampa anteriore destra, mostrando una muscolatura straordinariamente dettagliata.

Le statue equestri erano comuni nell'antica Roma; onorarono i risultati civili e militari, ma poche sono sopravvissute completamente intatte. Molte statue pagane furono distrutte dalla Chiesa cattolica nel Medioevo, anche se questa particolare opera fu salvata perché si credeva erroneamente che rappresentasse Costantino, il primo imperatore cristiano di Roma.

La statua originariamente sorgeva nel Palazzo Lateranense, dimora di nobili e in seguito residenza papale, a Roma intorno all'VIII secolo fino a quando non fu spostata nel 1538 in Piazza del Campidoglio, in cima al Campidoglio della città. Lì, Michelangelo, un ardente ammiratore del suo realistico senso del movimento, lo ha rinnovato.

Nel 1981, la statua fu trasferita al Palazzo dei Conservatori per la conservazione; una copia ora si trova al suo posto sulla piazza.

Con il contributo di Le Pietre Srl



Coninua...