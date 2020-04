Sculture romane - 4

Colonna Traiana, 110 d.C.

La Colonna Traiana è una delle tante opere pubbliche commissionate dall'imperatore Traiano dopo che conquistò la Dacia (nella Romania moderna) nel 107 d.C., una vittoria che estese l'Impero romano alle sue dimensioni più grandi. La colonna, che fungeva anche da tomba di Traiano, è alta più di 100 piedi ed è decorata con un fregio a spirale continuo che commemora le due battaglie contro Dacia. Sebbene la colonna sia stata utilizzata dagli archeologi per comprendere meglio sia la strategia militare romana che la sfuggente cultura dacia, la speculazione rimane sull'accuratezza della sua narrazione.

Il fregio contiene oltre 2.000 figure scolpite in bassorilievo e Traiano è rappresentato 58 volte. In una scena, i soldati di Traiano gli presentano due teste nemiche recise. La colonna era un capolavoro di propaganda. Fu eretto poco dopo la battaglia, intorno al 110 d.C., e si trova ancora nella sua posizione originale, nel Foro di Traiano a Roma. Sebbene originariamente si trovasse tra due biblioteche, il resto del forum è andato in rovina, rendendo la colonna il ricordo solitario dell'abilità militare dell'imperatore.

Con in contributo di Le Pietre Srl

