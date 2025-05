Cantieri in movimento, proposte municipali, episodi di cronaca e analisi sui fondi: la giornata del trasporto pubblico romano raccontata in cinque notizie.

Metro C: l’idrofresa trasloca a Est

Proseguono i lavori della nuova stazione Venezia della Metro C: l’imponente idrofresa viene spostata sul lato Est di Piazza Venezia, segnando un nuovo passo avanti per uno dei cantieri più complessi della Capitale.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/spostamento-idrofresa-lato-est-venezia.html

Bus 032: estensione alla Cerquetta?

Il XV Municipio ha ufficialmente richiesto l’estensione del percorso della linea bus 032 fino alla zona Cerquetta. L’obiettivo è migliorare l’interconnessione con la ferrovia FL3 e servire meglio un’area in crescita.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/modifica-autobus-032-cerquetta.html

Roma-Viterbo: lanci di sassi contro un treno

Brutto episodio sulla ferrovia Roma-Viterbo: alle 8:30 un treno è stato colpito da una sassaiola. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l’evento ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza delle linee locali.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/sassaiola-roma-viterbo-16-febbraio.html

Giubileo: fondi rimodulati per far quadrare i conti

Il Sindaco e Commissario straordinario Gualtieri ha annunciato una rimodulazione economica per alcuni interventi legati al Giubileo 2025. La decisione arriva per fronteggiare extracosti e varianti che minacciano l’equilibrio del piano.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/varianti-interventi-giubileo.html

Tutti i numeri del trasporto pubblico nel DUP 2025-2027

Infine, uno sguardo approfondito al Documento Unico di Programmazione approvato dall’Assemblea Capitolina. Quali sono gli investimenti previsti per i prossimi tre anni? Abbiamo analizzato i fondi destinati alla mobilità sostenibile e ai trasporti.

👉 https://www.odisseaquotidiana.com/2025/02/bilancio-previsione-2025-dup-mobilita-roma-mobilita.html

