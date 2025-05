Un’altra giornata intensa per il trasporto pubblico di Roma e del Lazio: tra aggiornamenti infrastrutturali, nuove gare e polemiche politiche, ecco tutto quello che è successo oggi.

🚋 Tramvia Termini-Tor Vergata: le critiche di Azione mancano il bersaglio

Il partito Azione torna a criticare i progetti di tramvia romana, in particolare la Termini-Tor Vergata. Ma il tono e il contenuto delle dichiarazioni sembrano più una boutade politica che un’analisi nel merito.

https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/critiche-azione-tramvia-termini-tor-vergata.html

🚌 Cotral, in arrivo 70 nuovi autobus: al via la gara

Cotral ha avviato la gara per la fornitura di 70 nuovi autobus. I mezzi andranno a sostituire quelli immatricolati prima del 2016, con l’obiettivo di rendere più efficiente e sostenibile la flotta regionale.

https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/gara-autobus-cotral.html

⚠️ Sciopero ferroviario del 23 maggio: a rischio i treni

La protesta, originariamente prevista per il 17 maggio, è stata riprogrammata per giovedì 23. L’agitazione potrebbe coinvolgere numerose tratte ferroviarie in tutto il Paese.

https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/sciopero-ferrovie-23-maggio.html

🔧 Lavori sulla FL3 Roma-Viterbo il 15 e 16 maggio

Sulla linea FL3 sono previsti interventi di manutenzione che porteranno a una rimodulazione del servizio nei giorni di mercoledì e giovedì.

https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/rimodulazione-servizio-fl3-roma-viterbo-manutenzione.html

🚧 Roma Ostiense: lavori il 16 maggio, treni modificati

Ancora manutenzioni sulla rete ferroviaria: stavolta tocca alla stazione di Roma Ostiense, con modifiche previste per i treni regionali e a lunga percorrenza.

https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/lavori-roma-ostiense.html

