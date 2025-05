La giornata odierna ci consegna un quadro dinamico e in evoluzione del trasporto pubblico romano. Dal futuro su prenotazione del ClicBus, ai cambiamenti ai vertici di ATAC, ecco i fatti salienti.

🚌 ClicBus: il trasporto pubblico si fa su richiesta?

Il servizio a chiamata sta rimpiazzando le linee a bassa frequentazione, come la 087 e, presto, la 086. È davvero una soluzione sostenibile o un rischio per la capillarità del servizio? Ne parliamo in un approfondimento audio, tra algoritmi, app e bisogni reali.

🎧 Ascolta: https://www.spreaker.com/episode/clicbus-il-futuro-del-trasporto-a-roma-e-su-prenotazione--65882124

🚋 Tramvia Tiburtina: Roma Capitale acquisisce il capolinea

La Città ha concluso con successo la transazione con RFI per la proprietà dell’area che ospiterà il terminale della futura linea tramviaria Tiburtina.

📎 Approfondimento: https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/acquisizione-aree-tramvia-tiburtina.html

🔥 Bus a fuoco nella rimessa Magliana

Un incendio ha distrutto alcuni autobus già fuori servizio e destinati alla demolizione. L’episodio, avvenuto ieri, è sotto indagine per dolo.

📎 Tutti i dettagli: https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/incendio-bus-accantonati-rimessa-magliana.html

⚠️ Black point a Canale della Lingua: lavori solo di notte

L’ennesimo incidente al crocevia Colombo–Canale della Lingua ha spinto la Polizia Locale a imporre la prosecuzione dei lavori solo nelle ore notturne, per ridurre al minimo i disagi.

📎 Leggi di più: https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/lavori-colombo-canale-della-lingua.html

🚇 Metro C: riprendono i collaudi notturni

Terminata la pausa dovuta ai funerali del Papa e al ponte del 1° maggio, ripartono i test tra San Giovanni e Colosseo, in vista dell’apertura del nuovo tratto.

📎 Dettagli: https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/riavvio-collaudi-metroc-roma.html

🧑‍💼 ATAC: cambio al vertice

È ufficiale: ATAC cerca un nuovo direttore generale. Un passaggio chiave per la governance dell’azienda di trasporto della Capitale.

📎 Tutti i dettagli: https://www.odisseaquotidiana.com/2025/05/cambio-direttore-generale-atac.html

Anche oggi, Roma conferma che il trasporto pubblico è uno degli snodi fondamentali per il futuro della città. Odissea Quotidiana continuerà a raccontarlo, giorno per giorno.