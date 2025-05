Lunedì 12 maggio 2025 – Una giornata che racconta bene le due facce del trasporto pubblico romano: tra eventi straordinari che richiedono misure speciali e disservizi quotidiani che continuano a colpire i pendolari.

In vista della finale di Coppa Italia Milan-Bologna, prevista per mercoledì allo stadio Olimpico, è stato annunciato un potenziamento di metro e bus. I tifosi in possesso del biglietto della partita potranno viaggiare gratuitamente con un ticket Roma 24 ore dedicato, pensato per agevolare gli spostamenti e incentivare l’uso del trasporto pubblico.

Meno festosa, invece, la mattinata sulla ferrovia Roma-Lido, segnata dall’ennesimo guasto tecnico. Treni bloccati, stazioni affollate e scarsa comunicazione hanno creato l’ennesima situazione di caos per migliaia di pendolari.

Nel frattempo, buone notizie sul fronte della mobilità elettrica: sulla via Laurentina sono in corso i collaudi dei filobus in vista del ripristino della linea 74. Un piccolo passo verso una rete più sostenibile.

Infine, si profila un nuovo disagio per i viaggiatori: il prossimo 3 giugno è previsto uno sciopero dei manutentori RFI, che potrebbe mettere in difficoltà l’intera rete ferroviaria italiana.

Una giornata che mescola presente e futuro del trasporto a Roma: tra promesse e problemi, resta alta l’attenzione dei cittadini.