MotoGP 2018, la Suzuki di Rins la più veloce nelle libere di Sepang

È il pilota della Suzuki, Alex Rins, ad aver fatto registrare il miglior tempo nelle libere sul circuito di Sepang per il GP della Malesia 2018, con il tempo di 1:59.608.

Al termine delle due sessioni, Dovizioso ha fatto segnare il secondo miglior tempo. Seguono Marquez, Rossi, Miller, Vinales e Petrucci. Tutti vicinissimi, racchiusi nello spazio di 4 decimi.

Suzuki, Honda, Ducati (compresa quella del team Pramac) e Yamaha sembrano avere tutte il passo per contendersi la vittoria. Si preannuncia una gara apertissima da cui, per il momento, sembrano escluse solo le moto di Iannone e Zarco, oggi al di sotto delle loro ultime prestazioni.

Anche Lorenzo ha preso parte alle libere, ma la sua Ducati è arrivata staccatissima in ultima posizione, a causa delle conseguenze delle ultime cadute che si fanno sentire ancora sul fisico del pilota maiorchino.

Lorenzo proverà ancora domani per vedere se oltre a stare in sella sarà in grado anche di liberare tutti i cavalli della sua Ducati, magari grazie anche a qualche "magia" da parte della clinica mobile. Se non dovesse farcela, la sua Ducati sarà in pista guidata da Michele Pirro.

Le qualifiche, sabato, inizieranno a partire dalle 8:10.