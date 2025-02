Playoff Champions League, Atalanta-Bruges 1-3: Talbi e Jutgla condannano Gasperini



Dopo il Milan cade anche l’Atalanta: al Gewiss Stadium finisce 1-3 per il Bruges. Una partita divertente e ricca di gol e occasioni, ma a passare il turno sono i belgi. Continua il periodo di difficoltà dell'Atalanta, alla terza partita consecutiva senza vittoria. Colpita tre volte nel primo tempo, la Dea non è riuscita a sfruttare le opportunità create - alcune clamorose come il rigore parato a Lookman - ed è stata punita quasi in ogni occasione creata dagli avversari. La squadra di Hayen ha dimostrato ancora quello che di buono aveva fatto vedere all’andata: una squadra ordinata, cinica sotto porta e attenta nella metà campo difensiva. Ora il Bruges agli ottavi troverà una tra Lille e Aston Villa. Un ulteriore rimpianto per questa Atalanta.