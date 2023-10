Nuovo tavolo tecnico tra i Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela per trovare una soluzione finalizzata a migliorare la viabilità al confine tra le due municipalità. Nella sala Giunta di Palazzo dell’Aquila si sono riuniti l’Assessore alla Viabilità Francesco Coppolino, il comandante della Polizia locale Giacomo Villari e il funzionario tecnico Tommaso La Malfa, mentre per San Filippo del Mela, oltre all’Assessore Valentino Colosi, hanno preso parte il vicecomandante della Polizia municipale Aurelio Di Bella e il responsabile dell’Area tecnica Pietro Varacalli. All’esame del “tavolo” le prime idee progettuali per la realizzazione di rotatorie e l’adozione di misure di modifica parziale della viabilità per migliorare la mobilità urbana e la sicurezza stradale.

L’idea – come ha sottolineato Coppolino – è di rivedere e ridisegnare tutta la viabilità, soprattutto nel tratto di Nazionale, dove sono presenti anche centri commerciali, e in prossimità dello svincolo autostradale e dell’ospedale Fogliani per alleggerire il sovraccarico di traffico viario. Si sta ragionando – ha aggiunto Colosi – su interventi, che non comportano interventi strutturali e saranno effettati in sinergia tra i due Comuni, e ulteriori variazioni che riguarderanno invece il decongestionamento di alcuni tratti, dove al momento si registra una più intensa circolazione, per cercare di bypassare parte del traffico in percorsi meno caotici Si è iniziato un percorso, le difficoltà ci sono; ma speriamo di ottenere qualche risultato a beneficio di tutti”.

Le ipotesi di interventi riguardano la via Botteghelle, il quadrivio di Olivarella e via Firenze; ma è chiaro che tutto ruota anche alla disponibilità delle risorse, che si riuscirà ad ottenere. Fondamentale – è stato sottolineato – sarà anche il confronto con l’ANAS, la Città metropolitana di Messina, la Prefettura, la Questura. Giova dire che per la sola rotatoria di Olivarella il Comune di Milazzo ha già da tempo incaricato un professionista esterno per redigere la progettazione esecutiva in fase di definizione.