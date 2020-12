Il road movie di Chloé Zhao Nomadland sta letteralmente dominando la Stagione dei Premi attestandosi come il grande favorito ai prossimi Oscar. Su questa lunghezza d'onda i 5 Chicago Film Critics Association Awards vinti (miglior film, miglior regia, miglior adattamento, miglior fotografia e miglior attrice protagonista assegnato a Frances McDormand) sono solo la punta dell'iceberg del suo successo in termini di riconoscimenti: dal Leone d'Oro all'ultimo Festival di Venezia ai numerosi premi assegnati dalle associazioni dei critici americani, i cui verdetti si rivelano importanti per capire quali saranno i protagonisti della prossima Notte degli Oscar.

Basti pensare che nella scorsa edizione ben 9 premi degli CFCA Awards sono stati confermati agli Oscar: i 4 di Parasite (miglior film, miglior film straniero, miglior script, miglior regia), i 2 di C’era una volta a Hollywood (miglior attore non protagonista per Brad Pitt, miglior scenografia), migliori costumi (Piccole Donne), miglior film d’animazione (Toy story 4), miglior fotografia (1917).

Infine tra gli altri premi assegnati dai critici di Chicago spicca quello per il Miglior Film Internazionale laddove ha vinto il film danese Another Round di Thomas Vinterberg che continua, premio dopo premio, a rafforzare la sua leadership in questa categoria.