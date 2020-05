L'Inter di Antonio Conte insegue da alcuni mesi un sogno che sembra quasi impossibile, condiviso - anche in questo caso - insieme alla Juventus.

Un amore a prima vista che non accenna ad attenuarsi, anzi diventa sempre più forte, ma che probabilmente finirà per non essere corrisposto.

A far innamorare il tecnico pugliese, è stato il giovane terzino destro del Dortmund, Achraf Hakimi, che dopo due di svezzamento in Germania, dalla prossima stagione dovrebbe diventare pianta stabile nella prima squadra del Real Madrid.

Difficile che le merengues lo faccviano partire, anche per 50 milioni.