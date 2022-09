Marc Marquez è tornato di nuovo sulla prima casella della griglia di partenza un gran premio e lo ha fatto sullo stesso circuito di Motegi 1.071 giorni dalla sua ultima pole, ottenuta nel 2019.

Per questo risultato, Marquez (Honda) deve ringraziare la pioggia e la sua capacità, indubbia, di saper guidare (o rischiare?) sul bagnato più di qualsiasi altro pilota.

Il sabato del GP del Giappone, infatti, è stato caratterizzato dalla pioggia, che ha condizionato non solo le qualifiche, iniziate con un'ora e mezzo di ritardo, ma anche la FP2 dove, anche in quel caso, Marquez è stato il più veloce. La FP3, invece, è stata cancellata.

L'iberico domenica partirà davanti a tutti con il tempo di 1:55.214, seguito dalla Pramac di Zarco, qualificatosi passando dalla Q1 e primo dei ducatisti, e dalla Red Bull di Brad Binder.

In seconda fila, Vinales (Aprilia) e Miller con l'altra Pramac precedono il primo dei contendenti al titolo, Aleix Espargaro (Aprilia). Dietro, si sono qualificati Jack Miller (Ducati), che ha ridotto il gas dopo lo spavento avuto a metà sessione alla curva 7 quando ha perso l'anteriore riuscendo comunque a tenere in piedi la sua GP22, Miguel Oliveira (KTM) e il leader della classifica iridata, Fabio Quartararo (Yamaha), che chiude così la terza fila dello schieramento davanti (in pista) a Francesco Bagnaia (Ducati), che partirà dodicesimo ma che nella classifica al titolo iridato lo segue dappresso con un distacco di dieci punti. Davanti al piemontese, partiranno Luca Marini (Mooney VR46) e Pol Espargaro (Honda).

Enea Bastianini (Gresini Racing), vincitore la scorsa settimana ad Aragon, non è andato oltre la Q1 e scatterà dalla quindicesima casella.



Questa la classifica dei primi 10 migliori tempi:

01. Marc Marquez (Repsol Honda Team) – 1:55.214

02. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 0.208

03. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.323

04. Maverick Viñales (Aprilia Racing) + 0.406

05. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) + 0.472

06. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 0.557

07. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.570

08. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.681

09. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 1.112

10. Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) + 1.140



Domenica, i semafori si spegneranno alle 8:00 ora italiana e non è escluso che la gara, se non sotto la pioggia, possa iniziare con la pista bagnata.





Crediti immagine: twitter.com/marcmarquez93/status/1573595991487483905