Cagliari-Parma alle 20:45 di sabato, Atalanta-Juventus alle 15 e Napoli-Inter alle 20:45 di domenica sono i tre incontri più significativi della 31.a giornata del campionato di Serie A.



Il Cagliari è terzultimo a 22 punti e il Parma è penultimo a 20, pertanto a otto giornate dalla fine è da considerarsi uno scontro diretto per la salvezza.

Il Cagliari è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide di Serie A contro il Parma conquistando 4 vittorie e 4 pareggi, mentre l'unico ko è uno 0-2 nel settembre 2018.

Il Cagliari ha vinto tutte le ultime quattro gare di Serie A TIM contro squadre che iniziavano la giornata nelle ultime tre posizioni in classifica, mentre il Parma ha perso tre delle ultime quattro sfide contro queste avversarie, vincendo però una partita.

Dal ritorno di Roberto D'Aversa sulla panchina, il Parma ha pareggiato quattro trasferte su sei (2P), incluse le ultime tre: l'ultima volta che i ducali hanno pareggiato quattro gare esterne di fila in Serie A è stata nel gennaio 1996.



Atalanta-Juventus è una sfida per uno dei posti Champions per la prossima stagione, con i bergamaschi a 61 e i bianconeri a 62.

L'Atalanta non batte la Juventus in Serie A dal febbraio 2001 (2-1 grazie ai gol di Lorenzi e Ventola): da allora in 32 confronti ben 24 vittorie bianconere e otto pareggi, sei dei quali però arrivati nelle ultime otto sfide in ordine di tempo.

Nelle altre competizioni, la Juventus ha battuto l'Atalanta solo una volta negli ultimi sei confronti (novembre 2019 a Bergamo). La Juventus ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sette trasferte a Bergamo in campionato contro l'Atalanta: in questo parziale quattro vittorie bianconere e tre pareggi.

Tra le squadre affrontate almeno tre volte nella competizione, la Juventus è quella contro cui Gian Piero Gasperini ha la peggior media punti in Serie A TIM come allenatore: appena 0.59 in 22 sfide (2V, 7N, 13P).



Infine Napoli-Inter, con i partenopei che a 59 punti non vogliono perdere il treno della Champions e l'Inter che vuole chiudere quanto prima il discorso scudetto, mantenendo perlomeno gli 11 punti di distacco dalla seconda.

L'Inter ha vinto in tutte le tre gare di Serie A giocate contro il Napoli con Antonio Conte alla guida: i nerazzurri non ottengono quattro vittorie consecutive contro gli azzurri nel massimo campionato dal 2000 (sei in quel caso).

L'Inter viene da 11 vittorie consecutive in Serie A: solo la stessa squadra nerazzurra (17 con Mancini nel 2006/07) e la Juventus in tre occasioni (12 nel 2013/14 con Conte; 15 nel 2015/16 e 12 nel 2017/18 con Allegri) hanno registrato più successi di fila all'interno della stessa stagione nel massimo campionato.

Questa è la sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol (34 l'Inter, 31 il Napoli) nella mezz'ora finale di gara in questo campionato; in particolare, nerazzurri (19) e partenopei (16) hanno anche i migliori attacchi di questa Serie A TIM tra il 61' e il 75'.