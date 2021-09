È di Max Verstappen (Red Bull) la pole del GP d'Olanda che domenica si disputerà sul circuito di Zandvoort, dove la Formula 1 non aveva più gareggiato dal 1985.

Il pilota olandese, nell'ultimo tentativo della Q3 ha realizzato il miglior tempo con 1:08.885, precedendo di soli 38 millesimi il principale rivale nella lotta al mondiale, Lewis Hamilton (Mercedes), facendo così impazzire la marea arancione dei suoi tifosi (circa 80mila) che, in occasione di questo gran premio, invece di una tribuna, riempie tutte le tribune del circuito.

Terzo tempo per l'altra Mercedes di Valtteri Bottas che domani sarà affiancato in griglia dall'Alpha Tauri di Pierre Gasly. Le due Ferrari di Leclerc e Sainz, che avevano superato la Q1 con i primi due migliori tempi, prenderanno il via dalla terza fila, rispettivamente, con in quinta e sesta posizione. In Q3, il team ha deciso di non far scendere in pista i due piloti per il secondo tentativo, accontentandosi del risultato ottenuto. Incredibile il lavoro della squadra per rimettere in pista la vettura di Carlos che nella terza sessione di libere era finita contro le barriere.

Incredibile anche la prestazione odierna di Giovinazzi, orfano di Raikkonen fermato dal Covid, che con la sua Alfa Romeo ha ottenuto il settimo tempo, seguito dalle due Alpine di Ocon e Alonso, mentre Ricciardo, su McLaren, chiude la classifica dei primi 10 piloti.

Sergio Perez, con l'altra Red Bull, è stato eliminato in Q1 dopo aver ottenuto solamente il 16° tempo, mentre Norris, con l'altra McLaren non ha potuto fare il tempo in Q2 a causa dell'uscita di pista, in sequenza, delle due Williams di Russell e Latifi.

Il primo ad uscire è stato il pilota inglese che, finito nella ghiaia, è però riuscito a ripartire. I commissari hanno esposto bandiera rossa, anche per consentire di ripulire la pista. Dopo alcuni minuti, la sessione è ripartita e stavolta ad uscire è stata l'altra Williams del canadese Latifi che ha sbattuto pesantemente di lato sulle barriere protettive a bordo pista. I commissari hanno così nuovamente esposto la bandiera rossa, ma stavolta decidendo di non far terminare la Q2.

Domenica il GP d'Olanda prenderà il via alle 15.