Ogni anno, almeno 40 milioni di donne rischiano di sperimentare un problema di salute a lungo termine causato dal parto1: supporto psicologico unito a una corretta alimentazione e un’adeguata integrazione alimentare possono rappresentare un valido aiuto per supportare il benessere della neomamma e superare il delicato momento del post-parto.Fisiologicamente sottoposto a fluttuazioni ormonali, nel corso della vita, il corpo della donna muta le sue esigenze di fabbisogno nutrizionale ed energetico per mantenere un costante stato di benessere.La personalizzazione del regime alimentare e dell’integrazione multivitaminica sono solidi presidi di prevenzione per supportare il benessere della donna in età fertile, durante la gravidanza, nel post-parto e nell’allattamento.Multicentrum è una gamma di integratori multivitaminici che include una linea di prodotti formulati appositamente per supportare il fabbisogno nutrizionale della donna e portare benefici al suo stato di salute in tutte le fasi della vita, inclusa la gravidanza. Haleon, leader nel settore dell'integrazione multivitaminica, si impegna a essere un alleato per la salute delle neomamme, offrendo prodotti come Multicentrum Neomamma DHA, specificamente formulato per soddisfare i bisogni nutrizionali nel post-parto anche in caso di allattamento.



Diventare mamma è un'esperienza meravigliosa, ma non sempre si parla delle difficoltà associate a questo delicato cambiamento. Infatti, 40 milioni di donne incontrano difficoltà fisiologiche e psicologiche dopo aver partorito1. Come evidenzia un recente studio pubblicato su The Lancet Global Health, il puerperio è un periodo caratterizzato da cambiamenti a livello anatomico e ormonale che possono avere ripercussioni significative sulla qualità di vita psico-fisica della donna. Durante questo periodo, sostegno psicologico unito a una corretta alimentazione e un’adeguata supplementazione di vitamine e minerali, concordata con il proprio medico, sono fondamentali per il recupero e per supportare il benessere della neomamma.

Haleon e Multicentrum, gamma di integratori multivitaminici da sempre al fianco delle donne grazie a una linea di prodotti leader nel settore dell'integrazione multivitaminica formulati per prima, dopo e durante la gravidanza, riconosciuta e raccomandata dai ginecologi e dagli esperti del settore, rinnovano il loro impegno nel sostenere il benessere e lo stato di salute delle neomamme durante il delicato periodo del post-parto sottolineando l’importanza dell’integrazione specifica in questa fase della vita.

Carenze di ferro, di calcio e vitamina D, magnesio e vitamine del gruppo B sono tra le principali insufficienze nutrizionali che possono interessare il genere femminile con differenziazioni in base all’età, al momento di vita e alle necessità2,3,4,5. Una condizione a cui prestare particolare attenzione durante il percorso di gravidanza, dal preconcepimento fino all’allattamento, periodo in cui è cruciale integrare la dieta con micronutrienti come acido folico, ferro e calcio, vitamine del gruppo B, e omega 3 come il DHA, per garantire il regolare sviluppo fetale e il corretto fabbisogno energetico e nutrizionale alla donna.



“Un’integrazione oculata di multivitaminici, rispondendo a un aumentato e fisiologico fabbisogno delle donne nei mesi successivi al parto, rappresenta un valido alleato per il sostegno della salute delle neomamme – commenta Hellas Cena, Professoressa universitario, medico chirurgo, specialista in scienza dell’alimentazione – Per poter affrontare al meglio il periodo del post parto, le donne dovrebbero, quindi, cominciare a seguire un’alimentazione e un’integrazione multivitaminico-minerale personalizzata e specifica, fin dal concepimento in modo da preservare al meglio il proprio stato di salute attuale e futuro, e quello del proprio bambino a vantaggio di una qualità di vita migliore oggi e domani”.

Il momento del post-parto è parimenti un momento molto delicato per le donne, che si trovano ad affrontare modificazioni fisiologiche del metabolismo, cambiamenti radicali nelle abitudini e nello stile di come drastica riduzione delle ore di sonno, difficoltà a seguire una dieta completa e bilanciata, mancanza di energia. In questa fase, preservare la propria salute e il proprio benessere diviene essenziale. Sin dai primissimi giorni dopo il parto, sia che la mamma allatti sia che non allatti, è importante compensare le spese energetiche sostenute per il recupero psicofisico del postpartum, ed eventualmente anche dell'allattamento, con un supporto multivitaminico. L’integrazione specifica per il periodo del post-parto è indispensabile per supportare le aumentate esigenze nutrizionali del corpo della neomamma.

Secondo le evidenze scientifiche7 le donne che hanno appena partorito dovrebbero assumere, insieme ad altri nutrienti essenziali, in particolare, ferro per reintegrare quello perso durante il parto, acido folico per ridurre il rischio di anemia, DHA e vitamine B12 per garantire il corretto sviluppo del sistema nervoso del bambino.

Inoltre, quando nasce un bambino, quest’ultimo diventa il centro del mondo della mamma, e la mamma tende a trascurarsi. Multicentrum, attraverso l’importanza dell’integrazione alimentare nel post-parto e anche grazie al recente lancio della campagna ‘Anche tu hai bisogno di amore mamma’, vuole donare nuovamente centralità alla salute delle neomamme, sottolineando come sia fondamentale prendersi cura di sé stesse per prendersi cura al meglio del proprio bambino.

“Haleon, come leader di mercato nell’integrazione multivitaminica, vuole essere un alleato per la salute delle donne in gravidanza e durante il post-parto, non solo grazie ai prodotti Muticentrum, frutto di ricerca e collaborazioni scientifiche in ambito nutrizionale, studiati per rispondere efficacemente ai bisogni e migliorare la qualità di vita delle persone, ma anche realizzando progettualità articolate e a tutto tondo, che mirano a rispondere in maniera fattiva ed efficace ai bisogni insoddisfatti delle donne. Il recente lancio della campagna ‘Anche tu hai bisogno di amore mamma’ e l’attività di sensibilizzazione sui ginecologi, ne sono un esempio concreto. – dichiara Elsa Martignoni, Direttore Marketing Southern Europe di Haleon. Un impegno costante, mosso da dedizione, energia e ambizione, che passa anche attraverso relazioni di valore con i ginecologi, sensibilizzandoli sull’importanza dell’integrazione multivitaminica durante le prime e delicate fasi della maternità in linea con l’intento aziendale di rendere più inclusivo e sostenibile l’accesso alla salute”.

L’impegno di Haleon e Multicentrum per la salute delle neomamme si concretizza in: