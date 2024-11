Durante la tavola rotonda dell’evento celebrativo degli 80 anni di ANITA, Sabrina De Filippis, AD di Mercitalia Logistics, ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra le diverse modalità di trasporto per rilanciare il settore della logistica. In un contesto europeo sempre più competitivo, l’AD ha evidenziato come la valorizzazione dell’intermodalità possa garantire efficienza, economie di scala, sicurezza e sostenibilità.



Sabrina De Filippis: investimenti strategici per un’integrazione efficiente e sostenibile

Il Polo Logistica del Gruppo FS si sta affermando come attore chiave nella logistica integrata a livello europeo, puntando su investimenti significativi per il potenziamento delle infrastrutture. Investimenti che mirano a incrementare lo shift modale, rendendo il trasporto ferroviario il principale vettore per le lunghe distanze, mentre il trasporto stradale si concentrerà sul primo e ultimo miglio. “Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi europei, è fondamentale partire tutti dalla stessa premessa: valore strategico dell’intermodalità a vantaggio di efficienza, economie di scala, sicurezza, sostenibilità”, ha affermato Sabrina De Filippis . L’AD ha anche richiamato l’attenzione sull’importanza di una cooperazione tra il trasporto merci ferroviario e quello stradale, evidenziando come questo approccio possa facilitare una logistica più sostenibile e integrata. “Come Polo Logistica – ha aggiunto – stiamo lavorando con tutti gli attori in campo per costruire un percorso comune in grado di stimolare energie e sinergie che proiettino le imprese ad agire, non più solo come singoli player in competizione, ma in ottica di sistema, generando valore per l’intero settore”.



Sabrina De Filippis: necessario il supporto istituzionale

“Oggi più che mai – ha quindi concluso Sabrina De Filippis – diventa necessario il supporto delle istituzioni per sviluppare un’unica lingua europea della logistica e mettere il trasporto intermodale al centro della transizione ambientale, infrastrutturale e digitale introducendo nel settore nuovi strumenti di incentivazione affinché le aziende scelgano le migliori soluzioni logistiche in un’ottica di bene comune”. Il giorno precedente, durante il convegno Adria Shipping Summit, Livio Ravera, AD di Mercitalia Shunting & Terminal, ha parlato dell’importanza dello sviluppo infrastrutturale dei porti per favorire l’integrazione modale, sottolineando il ruolo strategico dell’Italia nel mercato della logistica internazionale. Il Polo Logistica sta attuando progetti innovativi, come l’acquisto di locomotive Dual Shunter 2000, che rappresentano un passo avanti significativo verso un trasporto più sostenibile. In aggiunta, iniziative come DAC e Smart Train mirano a promuovere la digitalizzazione e a preparare le nuove generazioni a contribuire attivamente al settore. L’impegno del Polo Logistica del Gruppo FS si traduce in un piano di rinnovo della flotta e nell’adozione di tecnologie all’avanguardia volto a ridurre l’impatto ambientale delle operazioni logistiche, garantendo un futuro più efficiente e sostenibile per il settore.