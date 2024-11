La rock band torinese pubblica il terzo singolo, unico brano in lingua italiana estratto dal prossimo album di inediti “Ten little indies” in uscita l’8 novembre

«”Non dirmi che” racconta l'ostinazione immotivata nel rivivere una storia ormai finita, rimuginando sulle parole dette, su quelle non dette e su ciò che avremmo voluto dire. È un martirio autoimposto per una relazione che doveva finire, un dialogo solitario davanti allo specchio, bramando una vendetta che non si realizzerà e che, anche se avvenisse, non verrebbe riconosciuta. Siamo intrisi di risentimento, ciechi di fronte alla realtà, senza nessuno che ci apra gli occhi o ci costringa a liberarci da questa ossessione, perché la verità che vediamo è solo la nostra.» PoST

“Non dirmi che” è il nuovo singolo dei PoST (acronimo di Proud of Serving Tuna), terzo estratto dall’album in uscita l’8 novembre dal titolo “Ten Little Indies”.

Unica canzone in lingua italiana dell’intero disco, è una brano rock lento e malinconico, con un testo intriso di rimpianto e risentimento per la fine di una storia d’amore.

La registrazione del singolo, così come quella dell’intero album, è avvenuta presso gli studi Real Sound di Milano, con Ettore “Ette” Gilardoni alla console. Il mix è stato invece eseguito da Pietro Cavassa nel suo studio londinese. La produzione artistica del brano è della band stessa.

I PoST sono:

Gio Franco - voce e basso

Davide Novallet - chitarre e cori

Antonio Monaco - batteria e percussioni

Daniele Maresca - piano, synth e cori

I Proud of Serving Tuna, più conosciuti con l'acronimo "PoST", sono un quartetto attivo dal 2001. La loro discografia comprende gli album "Nulla da decidere" (2008) e "Fakes from another place" (2012), dischi cult dell'underground torinese, prodotti da personaggi di spicco quali Davide Tomat e Gabriele Ottino (Niagara, spime.im).

La band è stimata, anche fuori dall’Italia, grazie al suo personale songwriting ed agli arrangiamenti ricchi di spunti inconsueti, che definiscono un sound in perenne tensione fra melodie accattivanti e progressioni armoniche singolari.

Il 10 maggio esce il nuovo singolo “January” seguito il 12 luglio da “All my faults” e il 29 ottobre da “Non dirmi che”, anticipazioni del terzo album di inediti in uscita l’8 novembre.

