La Giornata Mondiale della Salute della Donna ha visto come protagonisti importanti realtà, tra cui Progetti del Cuore guidata da Daniele Ragone. L'azienda ha collaborato con LILT per offrire servizi sanitari gratuiti, sottolineando l'importanza della prevenzione e dell'accesso alle cure per le donne di tutte le età.



Daniele Ragone e Progetti del Cuore per la prevenzione femminile

In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, Daniele Ragone, Amministratore Unico di Progetti del Cuore S.r.l., ha collaborato con la Lega Italiana Lotta ai Tumori per offrire visite mediche gratuite alle donne di Roma. L'iniziativa, realizzata anche grazie alle unità mobili della Fondazione Consulcesi e in partnership con la FIMMG, ha permesso di effettuare screening oncologici presso la Città del Cinema di Villa Borghese. L'obiettivo principale è stato quello di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. «Progetti del Cuore riconosce l’importanza di questo evento nel sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la consapevolezza a tutela della salute della donna. È fondamentale garantire l’accesso a cure mediche di qualità, la prevenzione delle malattie e la promozione del benessere delle donne di tutte le età», ha dichiarato Daniele Ragone. Progetti del Cuore ha così contribuito a rendere più accessibili le cure e a diffondere una maggiore consapevolezza sui rischi oncologici.



Daniele Ragone: le iniziative di Progetti del Cuore per la salute delle donne

Non solo visite gratuite: Daniele Ragone ha annunciato ulteriori progetti in collaborazione con la LILT, mirati a estendere la prevenzione oncologica a livello nazionale. L'intento è quello di sviluppare programmi di sensibilizzazione e offrire screening gratuiti per le neoplasie. «Siamo onorati di poter sviluppare a livello nazionale insieme a LILT un programma di sensibilizzazione sulle tematiche di prevenzione oncologica e di poter offrire gratuitamente screening per le neoplasie», ha affermato il manager. Queste iniziative si inseriscono in un contesto più ampio di promozione del benessere femminile, focalizzandosi su comportamenti sani, accesso alle cure e informazione. Progetti del Cuore, sotto la guida di Daniele Ragone, continua così il suo impegno sociale, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle donne di tutte le età.