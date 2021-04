"Perché i prigionieri fanno lo sciopero della fame? Questa domanda preoccupa solo coloro che non sono prigionieri. Sembra tutto complicato dall'esterno. Ma dall'interno tutto è semplice: non hai altri metodi di lotta!A dire il vero ce ne sono ancora un paio, ma è meglio non svelarli.Chi sta sdraiato con una tuta, calvo, con gli occhiali sul letto ed una Bibbia in mano? Sono io.Con la Bibbia, perché è l'unico libro che ho potuto avere in tre settimane. E sto sul letto (super scandalosa violazione delle regole), perché ho fatto lo sciopero della fame.Ebbene, cosa fare?Ho il diritto di chiamare un medico e ottenere medicine. Né l'uno né l'altro mi sono stati stupidamente dati. Il mal di schiena si è spostato alla gamba. Aree della destra e ora della gamba sinistra hanno perso sensibilità. Scherzi a parte, questo è fastidioso.E invece dell'assistenza medica, vengo torturato con la privazione del sonno (mi svegliano 8 volte a notte) e l'amministrazione sta convincendo i detenuti attivisti (alias "capre") a intimidire i detenuti ordinari in modo che non puliscano intorno al mio letto. Dicono solo: “Lesha, mi dispiace, ma siamo spaventati. Questa è la nazione di Vladimir. La vita di un prigioniero vale meno di un pacchetto di sigarette".E allora che fare? Ho fatto uno sciopero della fame chiedendo che la legge fosse rispettata e che un medico venisse a visitarmi. Quindi sono affamato, ma ho ancora due gambe".

Questo l'ultimo post pubblicato sul proprio account Instagram dall'oppositore russo Alexiei Navalny, con cui annuncia di aver iniziato uno sciopero della fame.