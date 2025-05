Il Tribunale monocratico di Roma ha emesso una sentenza netta: Adriano Panzironi, noto per le sue teorie dietetiche controverse e le promesse di longevità, è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione per esercizio abusivo della professione medica. Una condanna che segna un punto fermo nella lotta contro l'abuso di credibilità in ambito sanitario. Il fratello Roberto, coinvolto nell'attività, è stato a sua volta condannato a un anno e quattro mesi per concorso nel reato.

Il procedimento è partito nel 2018, grazie alla denuncia del Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi. Proprio l'Ordine, rappresentato dall'avvocato Valeria Raimondo, si è costituito parte civile nel processo e ha ottenuto anche una provvisionale di 20.000 euro come risarcimento immediatamente esecutivo.

"Siamo soddisfatti – ha dichiarato Magi – perché ogni giorno lavoriamo per tutelare la salute pubblica. Chi propone diete e metodi di nutrizione deve avere competenze reali. Altrimenti, si rischiano danni concreti alla salute dei cittadini".

Un messaggio chiaro, soprattutto in un'epoca dove i social amplificano figure non qualificate che promettono miracoli.

L'avvocato Raimondo ha sottolineato come il Tribunale abbia riconosciuto la gravità delle condotte, evidenziando un'importante presa di posizione contro le derive del marketing sanitario sui media digitali. "È una sentenza che fotografa un cambiamento di sensibilità. La giustizia ha riconosciuto che certe condotte, anche se mascherate da buone intenzioni o da retorica salutista, hanno superato la soglia del lecito".

Il caso Panzironi non è solo giudiziario, ma anche culturale. È un monito per chi si affida a guru improvvisati invece di rivolgersi a medici qualificati. Vivere 120 anni non è un traguardo da inseguire con promesse da talk show: la salute si costruisce con competenza, scienza e professionalità.