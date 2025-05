Un incontro importante tra il mondo dell’impresa e quello del sociale: Valentina Pellegrini, Vicepresidente e Consigliere Delegato del Gruppo Pellegrini, ha accolto Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda, in visita al Ristorante solidale Ruben, una delle iniziative più significative della Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus.



Valentina Pellegrini: i dieci anni del Ristorante Ruben

Dal 2014, il Ristorante Ruben ospita ogni sera fino a 350 persone in difficoltà economica e sociale, offrendo un pasto caldo e un momento di accoglienza a chi si trova ad affrontare un periodo di fragilità. Un’iniziativa concreta nata dalla volontà della famiglia Pellegrini di mettere a disposizione competenze e risorse per aiutare chi ha bisogno. “Quando siamo partiti, dieci anni fa, eravamo per lo più spinti, come famiglia, da una convinzione etico morale che ci è propria: restituire in senso cristiano un po’ del tanto che la vita ci ha dato – ha evidenziato Valentina Pellegrini – Oggi sono orgogliosa di affermare che le attività della Fondazione Pellegrini sono parte integrante dei valori della nostra Azienda e ci consentono di esprimere, trasmettere e condividere con tutti i nostri stakeholder quello spirito di solidarietà sociale e di responsabilità nei confronti della Comunità alla quale apparteniamo e che è sempre stato un tratto distintivo del nostro modo di fare impresa”. Fondata nel 1965 dal Cavaliere del Lavoro Ernesto Pellegrini, l’azienda Pellegrini opera oggi in diversi settori: ristorazione, vending, pulizia e servizi integrati, welfare aziendale e forniture alimentari. Il legame tra impresa e comunità, incarnato anche dalle attività della Fondazione, rappresenta un pilastro distintivo del Gruppo.



Valentina Pellegrini: “Assistiamo persone colpite da inaspettata fragilità economica e sociale”

Dal canto suo, Alessandro Spada ha riconosciuto il valore di iniziative come quella della Fondazione Pellegrini in una città come Milano, dove le disuguaglianze sociali sono in crescita: “In questo contesto, le attività sociali delle aziende assumono un ruolo cruciale per migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini”. Il Ristorante Ruben, ha aggiunto, rappresenta “un progetto straordinario che ogni giorno dimostra l’importanza del ruolo sociale che la comunità imprenditoriale riveste per questa città. Non si tratta solo di un dovere etico, ma anche di una scelta strategica che rafforza il legame con la comunità, costruendo fiducia e un futuro più equo. Un esempio per tutte le imprenditrici, gli imprenditori e le imprese milanesi, che hanno l’opportunità e la responsabilità di essere motore di cambiamento positivo, rendendo la città più inclusiva per le generazioni future”. “La nostra missione, come Fondazione – ha confermato Valentina Pellegrini – è quella di assistere persone colpite da inaspettata fragilità economica e sociale, i nuovi poveri, favorendone i percorsi di ripartenza per dare loro la speranza di una prospettiva futura”.