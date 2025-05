Come annunciato nei mesi scorsi, l’Amministrazione ha deciso di correre in aiuto dei cittadini residenti (solo ed esclusivamente) nel Comune di Milazzo per risolvere l’emergenza legata ai ritardi nel riscontrare le richieste di cambio del medico di famiglia. A seguito della convenzione con l’A.S.P. è stato attivato all’interno del Palazzo municipale uno sportello a disposizione di coloro, che hanno l’esigenza o la necessità di cambiare il medico di famiglia.

Lo sportello sarà operativo da martedì 20 maggio in due stanze (n. 5 e n. 14) dislocate al piano terra del Municipio, svolgendo attività nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle 13:00 con personale comunale, coadiuvato dai giovani del servizio civile, servizio, che dovrebbe mitigare i disagi, ai quali vanno incontro da mesi i cittadini provocati dalle numerose richieste di cambio medico, provenienti da tutto il comprensorio agli uffici dell’ASP di via Impallomeni a seguito anche al pensionamento di numerosi sanitari.

Quello, che partirà la prossima settimana, sarà comunque un primo step, poiché l’obiettivo è implementare nel tempo i servizi offerti dall’azienda sanitaria provinciale: nella convenzione stipulata, che avrà una durata triennale, infatti si prevede; ma in una eventuale fase successiva, anche la possibilità di assicurare ai cittadini residenti i seguenti ulteriori servizi, quali iscrizione, variazione e cancellazione dell’assistito; emissione del libretto sanitario; attivazione della tessera sanitaria; esenzione ticket per reddito.