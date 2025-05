“Prendiamo atto che all’interno del decreto PA, attualmente in fase di conversione, è stato ritirato un emendamento, da noi fortemente richiesto, che prevedeva la stabilizzazione del personale medico e infermieristico acquisito dall’INAIL ai sensi dell’art 10 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivamente assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi come previsto dall’articolo 20 quater del decreto Sostegni Ter, Misure del 27/03/2022”, così i coordinatori nazionali di FP CGIL, UIL PA e USB PI dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

“Un ritiro che sappiamo essere frutto di un intervento tecnico rispetto alla coerenza del testo in esame e la proposta emendativa e non di volontà politica da parte della maggioranza, che aveva già espresso parere favorevole”, continuano. “Ed è su questo piano che, assieme all’Amministrazione e alle nostre Federazioni, continueremo a sostenere anche nei prossimi veicoli normativi la necessità di prevedere la stabilizzazione di tutte queste lavoratrici e lavoratori che sono stati fondamentali nel periodo pandemico e continuano ancora oggi a mantenere in vita i servizi quotidianamente resi ai cittadini/utenti. Per noi la buona occupazione è e resta un punto fondamentale per un rilancio dell’Istituto”, concludono.