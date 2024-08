Terza doppietta stagionale per Pecco Bagnaia, che domenica si è aggiudicato il GP d'Austria, dopo che sabato aveva vinto la gara Sprint.

Quella che si è svolta oggi sul Red Bull Ring di Spielberg è stata la fotocopia della gara che si è disputata ieri per il primo gradino del podio: una questione a due tra Bagnaia e Martin. Questione che si è però risulta dopo un paio di giri.

Allo spegnersi dei semafori, Martin (Pramac) parte bene e va in testa, ma Bagnaia (Ducati) gli è subito dietro e innesca con lui un duello che si conclude dopo due giri, con il pilota piemontese che sfrutta al meglio l'assetto della sua moto nell'ultimo settore di pista, consentendogli di crearsi un margine di sicurezza che al traguardo è di circa un paio di secondi.

Il successo Ducati è coronato dal terzo posto conquistato dall'altro pilota della scuderia di Borgo Panigale, Enea Bastianini che praticamente ha fatto una gara in solitaria seguendo il duo di testa, senza però, come in altre occasioni, riuscire a recuperare il ritardo nel finale.

Quarto posto per Marc Marquez (Gresini Racing) che ha avuto un problema di assetto moto alla partenza, finendo per esser risucchiato nel gruppo e andando largo in curva 1 per un contatto con Morbidelli (Pramac). La gara dello spagnolo è stata caratterizzata da una disperata rimonta che gli ha permesso comunque di portarsi a ridosso del podio. Inutile dire che, senza quel problema, l'ordine di arrivo sarebbe stato sicuramente diverso e la corsa certamente più appassionante.

Per il quarto posto, Marquez ha dovuto vedersela con Binder (KTM) e Bezzecchi (VR46) che hanno poi tagliato il traguardo, rispettivamente, in quinta e sesta posizione. Completano l'elenco dei primi dieci classificati Vinales (Aprilia), Morbidelli, Aleix Espargaró (Aprilia) e Alex Marquez (Gresini Racing).

Dopo il fine settimana a Spielberg, Bagnaia si riporta in testa al mondiale piloti con 275 punti, 5 in più di Martin, mentre Bastianini consolida la terza posizione con 214 , 22 in più rispetto a Marc Marquez.

La MotoGP tornerà in pista ad Aragon tra un paio di settimane.