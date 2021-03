Silvio Berlusconi, da lunedì scorso, è ricoverato in ospedale e, pertanto, non potrà partecipare a tutti gli appuntamenti programmati per i prossimi giorni.

Perché Silvio Berlusconi è finito di nuovo in ospedale?

I suoi 84 anni sono sicuramente fonte di preoccupazione e, pertanto, la notizia è degna di essere riportata. Però, in base a quanto riferiscono le agenzie citando fonti vicine al leader di Forza Italia, il motivo del suo ricovero non sarebbe legato ad alcuna grave patologia... pertanto, niente di serio.

Tra gli appuntamenti a cui Berlusconi non potrà essere presente c'è anche quello odierno relativo all'udienza per il processo Ruby ter, che si sta celebrando presso il Tribunale di Milano e in cui, insieme ad altri, è imputato per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza,

I problemi di salute di Berlusconi, gli avevano impedito di partecipare anche ad una precedente udienza dello stesso processo. Ma anche in quel caso non era nulla di serio, tanto che l'ex cavaliere, a cui i medici avevano appena impedito di muoversi da casa, pochi giorni dopo era a Roma per partecipare alle consultazioni con Mario Draghi per la formazione del nuovo governo.

In ogni caso, per correttezza di informazione, va detto che l'avvocato Federico Cecconi, che assiste Berlusconi, non ha avanzato istanza di legittimo impedimento per chiedere il rinvio del processo e l'udienza, pertanto, si svolgerà ugualmente.